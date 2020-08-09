5 kişinin can verdiği otobüs kazasının ardından incelemeler sürüyor 5 kişinin can verdiği otobüs kazasının ardından incelemeler sürüyor 5 Kişinin ölümüyle sonuçlanan feci kaza sonrası drone ile görüntülendi Kuzey Marmara Otoyolu Çiftalan Mevkii'nde yaşanan feci kaza sonrası ekipleri olay yerindeki çalışması sürerken kaza alanı drone ile havadan görüntülendi.

5 kişinin can verdiği otobüs kazasının ardından incelemeler sürüyor

5 Kişinin ölümüyle sonuçlanan feci kaza sonrası drone ile görüntülendi

İSTANBUL - Kuzey Marmara Otoyolu Çiftalan Mevkii'nde yaşanan feci kaza sonrası ekipleri olay yerindeki çalışması sürerken kaza alanı drone ile havadan görüntülendi.

Kuzey Marmara Otoyolu Çiftalan Mevkii'nde sabah saatlerinde meydana gelen yolcu otobüsü kazasında 5 kişi hayatını kaybederken 25 kişi ise yaralanmıştı. Feci kazaya ilişkin ekiplerin bölgedeki çalışması devam ediyor. Ekiplerin çalışması sürerken kaza alanı drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA