Tunceli'de içinde 5 kişinin bulunduğu araç Munzur Çayı'na uçtu. Kendi çabalarıyla sudan çıkmayı başaran şahıslara ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan AFAD ekipleri yaptı. Edinilen bilgiye göre, Tunceli istikametinden Ovacık ilçesine seyir halinde olan bir araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Munzur Çayı'na uçtu. Araçta bulunan 5 kişi kendi çabalarıyla sudan çıkmayı başardı. Bu sırada 28 yaşındaki kayıp genci aramak için bölgede bulunan AFAD ekipleri, araçtan çıkan 5 kişiye ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahale sonrası olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, 5 kişiyi Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA