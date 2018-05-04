5 Kişilik Aileyi Yok Eden Kazadan Sağ Kurtulan Yağmur Konuştu: Arkadan Beyaz Otomobil Çarptı
İzmir'de 5 kişilik aileyi yok eden kazadan kurtulan 9 yaşındaki Yağmur ifadesinde, "Arkadan bir anda beyaz renkli bir otomobil çarptı." dedi. Yağmur'un iddiası sonrası jandarma, otomobilin bulunması için harekete geçti.
Aynı aileden 5 kişinin öldüğü kazadan sağ kurtulan 9 yaşındaki Yağmur'un iddiasının ardından, savcılık ve polis beyaz renkli otomobili aramaya başladı.
AYNI AİLEDEN 5 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
Habertürk Gazetesi'nden Mehmet İnmez'in haberine göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT'ta teknisyen olarak çalışan Bülent K., geçirdiği kalp krizinin ardından sağlığına kavuşunca işi bırakıp kardeşinin oturduğu Balıkesir Akçay'a taşınmış ve ikiz kardeşiyle burada kafetarya işletmeye başlamıştı. 29 Nisan gecesi İzmir'deki akrabalarını ziyaretten Akçay'a dönmek üzere yola çıkan Bülent K. (44) yönetimindeki hafif ticari araç, İzmir-Çanakkale Karayolu Tahtalı Köprüsü yakınında karşı şeride geçip tur otobüsüyle çarpışmıştı. Kazada Bülent K., eşi Ebru K. (39), çocukları Cansın (14), Ege (8) ve Çınar K. (4) hayatını kaybetmiş, yeğeni Yağmur K. yaralanmıştı.
AKRABALARININ ÖLDÜĞÜNÜ BİLMİYOR
9 yaşındaki Yağmur, Tepecik Eğitim ve Araştırması Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlanarak taburcu edildi. Amcası, yengesi ve kuzenlerinin öldüğünü bilmeyen küçük kız, kaza anını anlattı.
"BABACIĞIM YOK BİR ŞEY"
Yolda sohbet ederek gittiklerini belirten Yağmur, "Arkadan bir anda beyaz renkli bir otomobil çarptı. Hepimiz ne olduğunu tam anlayamadık, Cansu Ablam 'Baba ne oluyor?" diye bağırdı. Bülent Amcam da 'Babacığım, yok bir şey' dedi ve bir anda çukurun içerisine düştük. Onlara seslendim ama hepsi baygındı. Sonra beni arabanın içerisinden çıkardılar. Annemin numarasını verdim" diye konuştu.
ARACIN BAGAJINDA MOTOR VARMIŞ
Kalp krizi geçirdikten sonra iş yerinden ayrılan ve Akçay'a yerleşen teknisyen Bülent K.'nın, satın aldığı motosikleti kaza sırasında otomobilin bagajında taşıdığı ortaya çıktı. Jandarma, motosikletin çarpmanın etkisiyle öne doğru geldiğini ve 5 kişinin üzerine devrildiğini belirledi.
"BENİM KARDEŞİM 70 KİLOMETRE HIZI GEÇMEZDİ"
Bülent K.'nın kardeşi Nevzat K. da Yağmur'un ifadesi üzerine olayın araştırılması için savcılığa başvurduklarını ifade ederek, "5 can gitti, eğer kazaya başka bir araç çarpıp neden olduysa bulunup cezalandırılmasını istiyoruz. Benim kardeşim 70 kilometre hızı dahi geçmezdi" dedi.
BEYAZ BOYA TESPİT EDİLDİ
Kazadan kurtulan küçük Yağmur'un iddiası sonrası, savcılık ve jandarma beyaz renkli otomobili arıyor. Jandarma bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri otomobilin arka kısmında beyaz boya tespit etti.
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Yorum yapanlar!partilerinize de oylarınıza da size deCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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OYLAR TAYYİP BABAYACevap Yaz 9 39 Yayından KaldırYORUM: Lütfen haysiyetinizi kaybetmeyiniz bir siyaset uğruna ayrıca bunu yazan da akp lı değil sadece politika yapıyorlar siyasetleri uğruna insanların yüreğinde acı ve üzüntü duyguları oluşan olaylarda rakip siyasilerin isimlerini veya parti adlarını yazıp tepki almalarını istiyorlar bu kadar düştüyse siyaset ve yöneticiler yazık2 1 Yayından KaldırALUCRALI: ŞEREF SENİ BİLMEM BENİM TEK BABAM VAR SENİN DURUMUN KARIŞIK15 4 Yayından Kaldır
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Asker arkadaşım, çok üzüldüm Allah rahmet eylesin, kalanlarına sabırlar versin.Cevap Yaz 21 Yayından Kaldır