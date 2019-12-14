5 kişilik aile sobadan sızan gazdan zehirlendi

14.12.2019 11:52 | Son Güncelleme: 14.12.2019 11:52

DÜZCE'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişilik aile, tedavi altına alındı.

Düzce'de gece saatlerinden bu yana lodos etkili oldu. Aziziye Mahallesi 817 Sokak'ta yaşayan 5 kişilik aile, gece ısınmak için yaktıkları sobadan sızan gazdan etkilendi. Sabah saatlerinde uyanan baba İ.M., ailesinin, gazdan etkilendiğini fark ederek durumu 112 Acil Servis'ine bildirdi. Gelen sağlık eki

Kaynak: DHA