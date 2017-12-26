5 Kişilik Aile Bir Motosiklette

Gaziantep'te bir motosikletli sürücünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu ile kaydedildi.



Gaziantep'te Şahinbey ilçesi Özdemirbey Caddesi'nde Düztepe Mahallesine seyir eden bir motosikletle 3'ü çocuk 5 kişilik aile yolculuk etti. İkazlara rağmen sürücünün önünde 2 çocuğu yer alırken arkasında bulunan eşi ve kucağında bebeğin bulunması görenleri şaşırttı. Yolcuların hiçbirinin kask bile takmadığı görülen tehlikeli yolculuk, trafikteki başka araçların sürücüleri tarafından cep telefonu ile kaydedildi.



Bir süre devam eden yolculukta motosikletli sürücü ara sokaklara girerek, izini kaybettirdi.



(Mehmet Bulut/İHA)