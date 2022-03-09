5 kişi hakkında kaçakçılık suçlaması ile işlem yapıldı - Haberler

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5 kişi hakkında kaçakçılık suçlaması ile işlem yapıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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5 kişi hakkında kaçakçılık suçlaması ile işlem yapıldı

Sivas'ta 5 kişi hakkında kaçakçılık suçlaması ile işlem yapıldı.

SUŞEHRİ, SİVAS (İHA) - Sivas'ta 5 kişi hakkında kaçakçılık suçlaması ile işlem yapıldı.

Sivas'ın Gürün ve Suşehri ilçelerinde D-100 ve D-300 karayolları üzerinde yapılan yol kontrolleri sırasında 225 gram toz esrar ve 540 paket kaçak sigara ele geçirildi. 5 şüpheli hakkında kaçakçılık suçlaması ile işlem başlatıldı. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kaçak Sigara, Suşehri, Esrar, Sivas, 3. Sayfa, Haberler

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