5 kişi akşam yedikleri mantardan zehirlendi
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5 kişi akşam yedikleri mantardan zehirlendi

08.12.2020 22:43 | Son Güncelleme: 08.12.2020 22:47
5 kişi akşam yedikleri mantardan zehirlendi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 5 kişi yedikleri mantardan zehirlendi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 5 kişi yedikleri mantardan zehirlendi.

Olay 20.40 sıralarında Ereğli'ye bağlı Yunuslu köyü Çatalcam Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; B.A., S.A., M.A., Y.G.ve Y.B. akşam yedikleri mantar yemeğinden zehirlendi. Aile bireyleri yedikleri mantardan rahatsızlanmaları üzerine durumu 112 sağlık ekibine bildirdi. İhbar üzerine belirtilen adrese gelen 112 sağlık ekipleri mantardan zehirlenen aile bireylerine yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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