5 kilometreden su getirmek için hayvanlarını sattı
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5 kilometreden su getirmek için hayvanlarını sattı

5 kilometreden su getirmek için hayvanlarını sattı -Yılmaz köyündeki vatandaşlar, kendi imkanlarıyla 5 kilometrelik su kanalını yapmaya başladı Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinin Yılmaz köyündeki vatandaşlar, kendi imkanlarıyla 5 kilometrelik su kanalını yapmaya başladı.

10.06.2020 13:14 | Son Güncelleme: 10.06.2020 13:22

5 kilometreden su getirmek için hayvanlarını sattı

-Yılmaz köyündeki vatandaşlar, kendi imkanlarıyla 5 kilometrelik su kanalını yapmaya başladı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinin Yılmaz köyündeki vatandaşlar, kendi imkanlarıyla 5 kilometrelik su kanalını yapmaya başladı.

İlçe merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunan Esendere beldesinin Yılmaz köyü sakinleri, içme suyu ve tarım arazileri için kendi imkanları doğrultusunda köye 5 kilometre uzaklıkta bulunan suyu köye getirmek için kiralık iş makineleriyle kanal açmaya başladı. Köy sakinleri, tarım arazilerini susuz bırakmamak için inek ve koyunlarını da satarak çalışmalara destek verdi.

Kiralanan iş makinesiyle köydeki dağın eteklerinde açılması planlanan kanal için tüm zorluklara rağmen çalışmalar devam ediyor. Su kanalını kendi imkanları ile açtıklarını ifade eden Yılmaz Köyü Muhtarı Mahküm Karael, "Biz bu sulama kanalını kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Bunu köylülerin desteğiyle yapıyoruz. Su kanalını açmak için başvurduğumuz yerlerden cevap alamayınca köy sakinleri olarak para topladık ve iş makinesi kiraladık. Suyumuz olmadığı için şu an köyümüzde iki hane kalmış. Bizde köy sakinleri olarak tarım ve içme suyu için kendi imkanlarımızla köye 5 kilometre uzaklıkta bulunan suyu getiriyoruz. Biz burada yonca ve buğday ekemiyoruz. Biz burada ne kadar imkanlarımızı seferber etsek bile valimizin, kaymakamımızın ve il özel idarenin desteklerini bekliyoruz. Bize desteklerini eksik etmeyen Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu'ya da teşekkür ediyoruz" dedi.

5 kilometreden su getirmek için hayvanlarını sattı

Kaynak: İHA

Manşet

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