5 kilogram ağırlığında 6 plastik patlayıcı ele geçirildi

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 5 kilogram ağırlığında 6 patlayıcı madde ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 5 kilogram ağırlığında 6 patlayıcı madde ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında il genelinde, şehrin giriş ve çıkışları ile otogarlarda Kovid-19 denetimleri yapıldı.

Bu kapsamda 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda ve civarında gerçekleştirilen denetimler sırasında durumlarından şüphelenilerek durdurulmak istenen 2 şahıs kaçmaya başladı.

Elindeki çantayı yol kenarındaki aracın altına bırakıp kaçmaya çalışan şahıslardan R.A. kovalamaca sonucu ekiplerce yakalanırken, İ.Z. isimli şahıs da otogarın içerisinde gözaltına alındı.

Şahısların aracın altına bıraktıkları sırt çantası bomba imha ekiplerince incelendi. Çantadan, yaklaşık 5 kilogram ağırlığında patlamaya hazır 4 uzaktan komutalı, 2 zaman ayarlı toplam 6 plastik patlayıcı madde ele geçirildi.

Ekiplerin konuyla ilgili çalışması devam ediyor.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, patlayıcıların ise uzman ekiplerinin müdahalesi sonrası olay yerinden kaldırılarak incelemeye alındığı bildirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul otogarında PKK'lıların bir aracın altına yerleştirdiği 5 kilo patlayıcının ele geçirildiğini, 2 kişinin yakalandığını bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı