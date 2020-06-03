5 kilo uyuşturucu ile yakalanan 2 kişiye gözaltı VAN'ın İpekyolu ilçesinde, jandarma tarafından 5 kilo metamfetamin ile yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

VAN'ın İpekyolu ilçesinde, jandarma tarafından 5 kilo metamfetamin ile yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İpekyolu ilçesinin kırsal kesiminde uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda, 2 şüpheli üzerlerinde taşıdıkları 5 kilo metamfetamin ile yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA