5 kilo esrarı otomobilin yedek lastiğine gizlemişler - Haberler

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5 kilo esrarı otomobilin yedek lastiğine gizlemişler

Demirören Haber Ajansı - Duygu Karakoç - Güncel
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5 kilo esrarı otomobilin yedek lastiğine gizlemişler

KONYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda, 23 kişi gözaltına alındı.

KONYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda, 23 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin otomobilinin yedek lastiğine gizlenen 5 kilo esrar ele geçirildi.

Kentte Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezine otomobille uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Takip edilen otomobili durduran ekipler, narkotik köpeğiyle yapılan aramada, yedek lastiğin içine gizlenen 5 kilo esrarı ele geçirdi. Otomobildeki 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Aynı gün kentte 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarının evlerine baskın yapan narkotik polisi, 750 uyuşturucu hap, bir miktar eroin ve metamfetamin, 65 gram esrar, 12 gram kokain, 20 gram bonzai, 1 ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 13 fişek, 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Her iki operasyonda toplam 23 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin 14'ü, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 9 kişiden 5'i, tutuklandı, 4'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


5 kilo esrarı otomobilin yedek lastiğine gizlemişler

5 kilo esrarı otomobilin yedek lastiğine gizlemişler

5 kilo esrarı otomobilin yedek lastiğine gizlemişler

5 kilo esrarı otomobilin yedek lastiğine gizlemişler

Demirören Haber Ajansı / Duygu Karakoç - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Esrar, Güncel, Haberler

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