5 Kilo Altın Çalan Soyguncular Adliyede

BURSA'da kuyumcu dükkanından 1 milyon 200 bin TL değerindeki 5 kilo altını çalıp, kaçtıktan kısa süre sonra yakalanan silahlı 2 soyguncu, adliyeye sevk edildi. İki şüpheli de pişman olduğunu dile getirdi.

Soygun, dün sabah Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Elleri silahlı 2 kişi, Mustafa Kapılı'ya ait kuyumcu dükkanına girdi. Soygunculardan biri Kapılı'yı etkisiz hale getiriken, diğeri altınları toplamaya başladı. İki soyguncu kendilerine direnmek isteyen kuyumcuya rağmen, 5 kilo altını çuvala koyup, kaçtı.

Soygunun ardından araştırma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olaydan bir gün önce 16 ACS 014 plaka aracın kuyumcu dükkanının önünde keşif yaptığını tespit etti. Otomobili içerisinde F.Y.(28) ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan ve soyguna karıştığı belirlenen F.Y.'nin ifadesi doğrultusunda suç ortağı O.K. (33) de gözaltına alındı.

Çalınan altınlar ise Uludağ'ın eteklerindeki Cumalıkızık minibüs duraklarının üst tarafındaki ormanlık alanda bulundu. Sorguları tamamlanan 2 soyguncu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, gazetecilerin sorularına "Pişmanız" diye cevap verdi. - Bursa

Kaynak: DHA