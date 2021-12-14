5 KEZ ŞİKAYET ETTİ AMA KAÇAMADI

KAÇARKEN YAKALANDI

Olay 12 Aralık günü 20.30 sıralarında Kadıköy'deki Şemsettin Günaltay Caddesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre restoranın içinde Tolga Ergen (44), Demet S.'yi (38) kurusıkıdan bozma olan ruhsatsız tabancayla başından yaraladı. Tolga Ergen tabancasını olay yerinde bırakarak kaçmaya çalıştığı sırada Bostancı Polis Merkezi Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüphelinin yapılan üst aramasında 'Extacy' diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildiği de öğrenildi.

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TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Tolga Ergen burada savcıya ifade verdi. Savcılık şüpheliyi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Anadolu Sulh Ceza Hakimliği de şüpheli Tolga Ergen'in "Kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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