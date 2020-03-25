5 kentte koronavirüs tedbirleri sürüyor
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Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Güncel

5 kentte koronavirüs tedbirleri sürüyor

Adıyaman, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler devam ediyor.

25.03.2020 17:18 | Son Güncelleme: 25.03.2020 18:11
5 kentte koronavirüs tedbirleri sürüyor

Adıyaman, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi tarafından kentte evden çıkamayan yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için Adıyaman Valiliği öncülüğünde kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu", yaşlıların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yaptığı açıklamada, salgın dolayısıyla evden çıkamayan yaşlıların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başlatılan projeye tam destek verdiklerini belirtti.

Ayrıca kentte belediye tarafından dezenfekte çalışmaları sürdürülüyor.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler sürüyor.

Bu kapsamda Siverek Belediyesince eczaneler dezenfekte edildi.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya da yazılı açıklamasında, koronavirüsle mücadele konusunda tüm tedbirleri aldıklarını ve almaya da devam edeceklerini belirtti.

Viranşehir Belediyesince ise vatandaşların yoğun kullandığı alanlar dezenfekte edildi. Ekipler, kamu kurum ve kuruluşları ile toplu taşıma araçlarını dezenfekte ettikten sonra ilçe merkezinde bulunan tüm iş yerlerinin ilaçlanmasına destek verdi.

Kahramanmaraş

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Parkı, Aliya İzzetbegoviç Rekreasyon Alanı, Muhsin Yazıcıoğlu Parkı ve Arslan Bey Mesire Alanında yürütülen dezenfekte çalışmaları tamamladı.

Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tedbirler kapsamında, özellikle 65 yaş üstü vatandaşları sokağa çıkmama konusunda uyarılıyor, ekip araçlarından megafonları vasıtasıyla sıklıkla uyarılarını sürdürüyor.

Elbistan Karahasanlılar Derneği (ELKARDER) tarafından ilçeye bağlı kırsal mahallelerde sokağa çıkma yasağına takılan yaşlı vatandaşlara gıda yardımında bulunuldu.

Onikişubat Belediyesi de sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara yardım kolisi ve ekmek dağıttı.

Malatya

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçları dezenfekte edildi.

Vefa Sosyal Destek Gurbu ekipleri tarafından kent genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların market alışverişi talebi karşılandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ise kırsal mahallelerde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların market alışverişi talebi karşıladı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ise sosyal medya hesabından koronavirüs tedbirleri nedeniyle senato toplantısını video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Gaziantep

Gaziantep'teki Şehitkamil Belediyesi tarafından da salgının yayılmasını engellemek amacıyla havaalanınında dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

Ekipler, ilçenin genelindeki yollar, kaldırımlar, otobüs durakları, çöp konteynerleri, çöp kamyonları insan sağlığına zararsız olan doğal ilaçlarla yıkanarak dezenfekte çalışmalarını da sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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