5. kattın balkonundan düşen 1 yaşındaki Öykü ağır yaralandı
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5. kattın balkonundan düşen 1 yaşındaki Öykü ağır yaralandı

5. kattın balkonundan düşen 1 yaşındaki Öykü ağır yaralandı
02.05.2020 02:39 | Son Güncelleme: 02.05.2020 02:39

Bursa'nın İnegöl İlçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda 1 yaşındaki çocuk 5. kattın balkonundan düşerek ağır yaralandıAlınan bilgilere göre olay Kemalpaşa mahallesinde meydana geldi.

Bursa'nın İnegöl İlçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda 1 yaşındaki çocuk 5. kattın balkonundan düşerek ağır yaralandı

Alınan bilgilere göre olay Kemalpaşa mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre 1 yaşındaki Öykü Ü. balkonda oyun oynadığı sırada 5. kattan aşağı düştü. Ağır yaralanan öykü bebek ailesi tarafından özel bir araçla inegöl devlet hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan minik bebek daha sonra Bursa Yüksek ihtisas eğitim ve araştırma hastanesi ne sevk edildi. Minik bebeğini hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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