5. kattan havalandırma boşluğuna düşerek hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

5. kattan havalandırma boşluğuna düşerek hayatını kaybetti

5. kattan havalandırma boşluğuna düşerek hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'de su kaçıran güneş enerjisini tamir etmek için çatıya çıktığı sırada asansörün arkasında bulunan havalandırma boşluğuna düşen genç hayatını kaybetti.

Osmaniye'de su kaçıran güneş enerjisini tamir etmek için çatıya çıktığı sırada asansörün arkasında bulunan havalandırma boşluğuna düşen genç hayatını kaybetti. Olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirirken, genç adamın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Gebeli Caddesi üzerinde bulunan Palmiye Apartmanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve 1 çocuk babası Mesut Iklıkçı (31) sabah saatlerinde su kaçıran güneş enerjisini tamir etmek için çatıya çıkmak istedi. Asansörün arka kısmında bulunan havalandırma boşluğunu kapatan mermerin kırılması sonucu genç adam 5. kattan aşağıya düştü. Gürültü sesini duyan apartman sakinleri şahsın havalandırma boşluğuna düştüğünü gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde genç adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Mesut Iklıkçı'nın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Mesut Iklıkçı'nın ölüm haberini alan yakınları olay yerine akın etti. Sinir krizi geçiren bazı yakınları ise kontrol amaçlı olay yerinde bulundurulan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE

5. kattan havalandırma boşluğuna düşerek hayatını kaybetti
5. kattan havalandırma boşluğuna düşerek hayatını kaybetti
5. kattan havalandırma boşluğuna düşerek hayatını kaybetti
5. kattan havalandırma boşluğuna düşerek hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Lale Karabıyık Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Beren Saat Engin Akyürek İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Josef De Souza Rachid Ghezzal Mustafa Denizli Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
5. kattan havalandırma boşluğuna düşerek hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.05.2021 11:28:11. #1.13#

title