5. Kattan Düşen Sıva Ustası Hayatını Kaybetti

5. Kattan Düşen Sıva Ustası Hayatını Kaybetti

Samsun’da çalıştığı inşaatın 5. katından düşen sıva ustası, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

5. Kattan Düşen Sıva Ustası Hayatını Kaybetti

Samsun'da çalıştığı inşaatın 5. katından düşen sıva ustası, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sıva ustası 39 yaşındaki Ali Kanıkkan, çalıştığı inşaatın 5. katındaki iskeleden yere düştü. Ağır yaralanan Ali Kanıkkan, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ali Kanıkkan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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