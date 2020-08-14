5. kattan düşen işçinin yardımına genç hemşire adayı koştu
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5. kattan düşen işçinin yardımına genç hemşire adayı koştu

5. kattan düşen işçinin yardımına genç hemşire adayı koştu Kırık koluyla yaralıya ilk müdahaleyi yaptı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çalıştığı 5 katlı binanın çatısında dengesini kaybederek asfalt zemine düşen işçi ağır yaralandı.

14.08.2020 16:41 | Son Güncelleme: 14.08.2020 17:13

5. kattan düşen işçinin yardımına genç hemşire adayı koştu

Kırık koluyla yaralıya ilk müdahaleyi yaptı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çalıştığı 5 katlı binanın çatısında dengesini kaybederek asfalt zemine düşen işçi ağır yaralandı. Kanlar içinde kalan vatandaşa ilk müdahalesini hemşire adayı kırık koluyla yaptı.

Olay, öğle saatlerinde Kocaeli'nin İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi 3. Sipahi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 31 yaşındaki inşaat ustası Ayhan A. çalıştığı 5 katlı binanın çatısında dengesini kaybederek asfalt zemine düştü. Olayı gören arkadaşları durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirirken, kanlar içinde kalan işçiye ise ilk müdahalesini olay sırasında yoldan geçen hemşirelik bölümü öğrencisi Esra Yağcı yaptı. Dondurma almak için markete giderken olayı gören genç hemşire adayı, kolu kırık halde yaralanan işçiye ilk müdahalesini yaptı.

Ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahalesi yapılan Ayhan A., Kocaeli Devlet hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ayhan A.'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olay yerine giden polis ekipleri incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"Gördüğüm gibi hemen gittim yanına"

İşçiyi görünce hemen yardıma koştuğunu söyleyen hemşirelik öğrencisi Esra Yağcı, "Ben dondurmacıdaydım dondurma alıyordum. Sonra ses geldi. Bir beyefendi geldi, 'adam yere düştü ambulans çağırın hemen' dedi. Gördüğüm gibi hemen gittim yanına, nabzına baktım, nabzı vardı. Bilinci var mı diye baktım. Elimi sıkabilir misin diye sordum, elimi sıktı. Nabzı da vardı bilinci de vardı onun dışında yapabileceğim pek bir şey yoktu. Yüz üstü düştü. Kafası yamuk duruyordu. Burnu kırıktı sanırım. Burnundan kanlar akıyordu. Bacakları falan kırılmıştı büyük bir ihtimalle, yüzünden kanlar akıyordu. Hiç bir şey yapamazdım. Bende kal, ambulans gelecek dedim" dedi.

5. kattan düşen işçinin yardımına genç hemşire adayı koştu

Kaynak: İHA

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