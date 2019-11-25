5. kattan düşen 2 kişi yaşamını yitirdi

25.11.2019 19:36 | Son Güncelleme: 25.11.2019 19:36

Küçükçekmece'de bir binanın 5. katından düşen kadın ve erkek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde Z.K. isimli kadın (24) ve A.D. (30) isimli erkeğin yüksekten düştüğü ihbarı üzerine olay yerine giderek çalışma başlattı.

Konuyla ilgili emniyet ekipleri yaşamını yitiren Z.K'nın eşi H.K.'nin ifadesini aldı.

H.K. polise, eve geldiğinde eşinin kapıyı hemen açmadığını, evde A.D.'nin montunu gördüğünü ifade etti.

Bir süre A.D. ile boğuştuğunu anlatan H.K. eşi ve A.D.'yi odaya kilitleyerek akrabalarına haber verdiğini belirtti.

H.K. emniyet ifadesinde dışarıdan bir ses duyduğunu ve çıktığında eşi ve A.D.'nin balkondan atladıklarını ileri sürdü.

Kaynak: AA