5. kattan atlayarak intihar etti
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5. kattan atlayarak intihar etti

20.10.2020 23:01 | Son Güncelleme: 20.10.2020 23:05
5. kattan atlayarak intihar etti

Samsun'da Irak uyruklu bir kişi 5. kattan atlayarak intihar etti.

Samsun'da Irak uyruklu bir kişi 5. kattan atlayarak intihar etti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu Ahmed Shakir Ahmed Alabdalı (66) girdiği bunalım sonucu kaldığı evin 5. katından kendini aşağı attı. Alabdalı olay yerinde hayatını kaybetti. Ahmed Shakir Ahmed Alabdalı'nın cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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