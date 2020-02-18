5. kattan atlayan şahıs ağır yaralandı
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5. kattan atlayan şahıs ağır yaralandı

Kayseri'de 5. kattan atlayan 55 yaşındaki şahıs ağır yaralandı.

18.02.2020 17:07 | Son Güncelleme: 18.02.2020 17:07
5. kattan atlayan şahıs ağır yaralandı

'de 5. kattan atlayan 55 yaşındaki şahıs ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Yavuz mahallesi 726. sokak üzerinde meydana gelen olayda S.K., 5. katta bulunan ikametinin balkonundan aşağı sarktı. S.K.'yı gören çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine , sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. S.K., bir süre sonra kendini aşağı bırakırken, vatandaşlar da battaniye ile şahsı tutmaya çalıştı. Ağır yaralanan S.K., olay yerinde hazır bekleyen ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. S.K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, olay yerinde inceleme yaptı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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