5. kattan asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

5. kattan asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
5. kattan asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5. kattan asansör boşluğuna düşen adam ağır yaralandı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5. kattan asansör boşluğuna düşen adam ağır yaralandı.

Olay, Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca yolu üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Recep Güleş (33) yeni taşındığı daireye uydu anten taktırmak için tamirci çağırdı. Güleş, tamircilere çatıda takılacak yeri göstermek 5. katın çatısına çıktı. Karanlıkta önünü görmekte zorluk çeken Güleş, 5. kattan asansör boşluğuna düştü. Yaklaşık 10 metre yükseklikten toprak zemine düşen adamın imdadına tamirciler yetişti. Yaralı özel araç ile İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yaralı Güleş'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

5. kattan asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı

5. kattan asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title