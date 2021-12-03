5 kattaki 15 bin liralık güvercinleri çaldılar - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

5 kattaki 15 bin liralık güvercinleri çaldılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
5 kattaki 15 bin liralık güvercinleri çaldılar

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 5. kattaki kıymetli güvercinler çalındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 5. kattaki kıymetli güvercinler çalındı.

Edinilen bilgiye göre, olay Soğanyemez Mahallesi sarraflar içinde meydana geldi. Sezgin İş Merkezi'nin çatısından ilginç bir şekilde dolanan kişi ya da kişiler, 5 katlı apartmanın üstünde bulunan yaklaşık 15 bin lira değerinde olduğu ileri sürülen güvercinleri alarak kayıplara karıştı. Polis olayla ilgili araştırma başlatırken, ilçede bir diğer şikayet konusu ise, kapı ve pencere gibi demir hırsızlıklarının artması oldu. Vatandaşlar bu konuda polisin tedbir almasını istedi. - BALIKESİR

Tüfekle vurularak öldürülen yunus sahil kıyısına vurdu

Tüfekle vurularak öldürülen yunus sahil kıyısına vurdu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title