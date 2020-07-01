5 katlı metruk bina çöktü, çevrede kimsenin olmaması felaketi önledi
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5 katlı metruk bina çöktü, çevrede kimsenin olmaması felaketi önledi

5 katlı metruk bina çöktü, çevrede kimsenin olmaması felaketi önledi Erzurum'da 5 yıldır boş bulunan 40 yıllık bina çöktü.

01.07.2020 23:41 | Son Güncelleme: 01.07.2020 23:46

5 katlı metruk bina çöktü, çevrede kimsenin olmaması felaketi önledi

ERZURUM - Erzurum'da 5 yıldır boş bulunan 40 yıllık bina çöktü. Binanın çöktüğü sırada çevresinde ve içerisinde kimsenin bulunmaması felaketi önledi.

Olay saat 22.00 sıralarında Merkez Yakutiye İlçesi Evren Paşa Mahallesinde meydana geldi. İlhami Akkuş'a ait 5 katlı bina büyük bir gürültü ile çöktü. Çökmenin ardından çevrede ki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekipleri, İtfaiye ekipleri ve AFAD personeli sevk edildi.

Çökmenin yaşandığı anda 5 yıl önce boşaltılan bina içerisinde ve çevresinde kimsenin olmaması ise olası bir felaketi engelledi.

Bina sahibi İlhami Akkuş binayı çatlaklardan dolayı 5 yıl önce boşalttıklarını ifade ederek, "5 yıl kadar önce binamızda çatlaklar oluştu. Biz hemen binayı boşaltarak başka bir yere taşındık. Bugün ani bir sesle bina çöktü. Yaralı ve ölen kimse yok" dedi.

Öte yandan İtfaiye ve AFAD ekiplerinin çöken bina enkazında incelemeleri devam ediyor.

5 katlı metruk bina çöktü, çevrede kimsenin olmaması felaketi önledi

Kaynak: İHA

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