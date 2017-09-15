5 Katlı Eski Hastane, Saniyeler İçerisinde Yıkıldı/ Ek Fotoğraflar

5 Katlı Eski Hastane, Saniyeler İçerisinde Yıkıldı/ Ek Fotoğraflar

5 Katlı Eski Hastane, Saniyeler İçerisinde Yıkıldı/ Ek Fotoğraflar