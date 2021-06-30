5 Katlı binanın elektrik tesisatını sökerek çaldı
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5 Katlı binanın elektrik tesisatını sökerek çaldı

5 Katlı binanın elektrik tesisatını sökerek çaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, bir şahıs yapımı devam eden bir binanın elektrik tesisatını sökerek çaldı.

Adıyaman'da, bir şahıs yapımı devam eden bir binanın elektrik tesisatını sökerek çaldı.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet mahallesi Şehit Cem Özgül Okulu yakınlarında yapımı devam eden 5 katlı bir binanın yeni çekilen elektrik tesisatı kimliği belirsiz bir şahıs tarafından sökülerek çalındı. Bir süre sonra kabloların çalındığını fark eden fark eden inşaat görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri inşaatta ve çevresinde incelemelerde bulundu. Polis ekiplerinin yapmış olduğu incelemelerde şahsın yabancı uyruklu bir şahıs olduğu inşaat işçisi gibi gelerek elektrik tesisatını söktüğü ve söktüğü kabloları bir hurdacıya bakır olarak sattığını tespit etti. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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