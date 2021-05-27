5 KATLI BİNANIN ÇATISINDAN SARKIP İNTİHARA KALKIŞTI, ÇEVREDEKİLER KOLUNDAN ÇEKİP KURTARDI
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5 KATLI BİNANIN ÇATISINDAN SARKIP İNTİHARA KALKIŞTI, ÇEVREDEKİLER KOLUNDAN ÇEKİP KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde 5 katlı bir binanın çatısından sarkıp iddiaya göre intihara kalkışan Abdullah Y. (31), yoldan geçerken durumu fark eden ve koşarak binanın çatısına çıkan 2 öğretmen tarafından kolundan tutulup yukarı çekilerek kurtarıldı.

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde 5 katlı bir binanın çatısından sarkıp iddiaya göre intihara kalkışan Abdullah Y. (31), yoldan geçerken durumu fark eden ve koşarak binanın çatısına çıkan 2 öğretmen tarafından kolundan tutulup yukarı çekilerek kurtarıldı. O anlarda cep telefonu kameralarına kaydedildi.

Olay, bugün saat 17.50 sıralarında Çınarlısu Mahallesi'nde 5 katlı bir binada meydana geldi. Abdullah Y., iddiaya göre binanın çatısından kendisini sarkıtıp intihara kalkıştı. Ardından vazgeçip, tırmanarak geri çıkmak istedi. Ancak başarılı olamadı. Bu sırada yoldan geçerken durumu fark eden öğretmen Orhan Dereli ve meslektaşı Mustafa Bilgin, koşarak binanın çatısına çıktı. Ardından da Abdullah Y.'nin kolundan tutup yukarı çekip kurtardı. O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Abdullah Y., ihbar üzerine çağrılan polis tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

5 KATLI BİNANIN ÇATISINDAN SARKIP İNTİHARA KALKIŞTI, ÇEVREDEKİLER KOLUNDAN ÇEKİP KURTARDI
5 KATLI BİNANIN ÇATISINDAN SARKIP İNTİHARA KALKIŞTI, ÇEVREDEKİLER KOLUNDAN ÇEKİP KURTARDI
5 KATLI BİNANIN ÇATISINDAN SARKIP İNTİHARA KALKIŞTI, ÇEVREDEKİLER KOLUNDAN ÇEKİP KURTARDI
5 KATLI BİNANIN ÇATISINDAN SARKIP İNTİHARA KALKIŞTI, ÇEVREDEKİLER KOLUNDAN ÇEKİP KURTARDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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5 KATLI BİNANIN ÇATISINDAN SARKIP İNTİHARA KALKIŞTI, ÇEVREDEKİLER KOLUNDAN ÇEKİP KURTARDI - Haberler
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