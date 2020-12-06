5 katlı binanın çatısında korkutan oyun
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5 katlı binanın çatısında korkutan oyun

06.12.2020 17:12 | Son Güncelleme: 06.12.2020 17:16
5 katlı binanın çatısında korkutan oyun

AYDIN'ın Didim ilçesinde, oturdukları 5 katlı apartmanın çatısında oynayan çocuk, paniğe neden oldu.

AYDIN'ın Didim ilçesinde, oturdukları 5 katlı apartmanın çatısında oynayan çocuk, paniğe neden oldu. Karşı apartmanda yaşayanlar tarafından o anlar cep telefonuyla görüntülenirken, çocuk bir süre sonra yanına gelen biri tarafından elinden tutularak çatıdan indirildi.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması Aydın'da büyük oranda uyuldu. Sokağa çıkamayan çocuklar evlerinin başta balkon ve teraslarını oyun alanı olarak kullandı. Aydın'ın Didim ilçesi Yenimahalle'de ise 5 katlı bir apartmanın çatısında oynayan ve 5-6 yaşlarında olduğu tahmin edilen çocuk ise çevredekileri korkuttu. Bir süre çatıda gezinerek oynayan çocuk, karşıdaki bir apartmanda yaşayanlar tarafından görüntülendi.Çevredekilerin panik yapmasına neden olan çocuğun, bir süre sonra yanına gelip, elinden tutan bir kişi ile çatıdan indiği görüldü. O anları görüntüleyen kişinin "Sahilde yürümüyor bu vatandaş. 5 katlı apartmanın çatısında yürüyor. Koronavirüs günlerini böyle geçiriyorlar. Yazık çok yazık. Şu anda 5 katlı apartmanın çatı katında çocuk oynuyor. Burası oyun yeri mi? Söylenecek söz yok" demesi de görüntülerde yer aldı.


5 katlı binanın çatısında korkutan oyun
5 katlı binanın çatısında korkutan oyun
5 katlı binanın çatısında korkutan oyun

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan CEYHAN

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