5 katlı binanın çatısı alev alev yandı
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5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

09.01.2021 21:32 | Son Güncelleme: 09.01.2021 21:36
5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, ısınan soba bacasının çatıdaki tahtaları tutuşturması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, ısınan soba bacasının çatıdaki tahtaları tutuşturması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Saat 20.00 sıralarında Derince Çınarlı Mahallesi Olcay Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Aşırı ısınan sobanın bacasının çatıdaki tahtaları tutuşturması nedeniyle çıkan yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını evin diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Bu sırada apartmanda bulunanlar binanın dumanla dolması nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangın nedeniyle binanın çatısında hasar oluştu. Yangınla ilgili tutanak tutuldu.


5 katlı binanın çatısı alev alev yandı
5 katlı binanın çatısı alev alev yandı
5 katlı binanın çatısı alev alev yandı
5 katlı binanın çatısı alev alev yandı
5 katlı binanın çatısı alev alev yandı
5 katlı binanın çatısı alev alev yandı
5 katlı binanın çatısı alev alev yandı
5 katlı binanın çatısı alev alev yandı
5 katlı binanın çatısı alev alev yandı
5 katlı binanın çatısı alev alev yandı
5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU

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