5 katlı binada çıkan yangında can pazarı yaşandı
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5 katlı binada çıkan yangında can pazarı yaşandı

5 katlı binada çıkan yangında can pazarı yaşandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da 20 dairenin bulunduğu 5 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında can pazarı yaşanırken, 4. kattan atlayan bir kadınla dumandan etkilenen 5 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da 20 dairenin bulunduğu 5 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında can pazarı yaşanırken, 4. kattan atlayan bir kadınla dumandan etkilenen 5 kişi yaralandı. Olaya müdahale için gelen itfaiye aracının merdivensiz olması tepkiye neden olurken, binada mahsur kalan onlarca kişi tahliye için asansörlü itfaiye aracını beklemek zorunda kaldı.

Olay, Döryol Mahallesi'ndeki Gazeteciler Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B-1 7nci bloğun bodrum katındaki kiler bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. 20 dairenin bulunduğu binada duman ve alevler bir anda bina çevresini ve içini sardı. Yangını gören bina sakinleri yoğun dumanla kapanan merdivenlerden çıkamayınca tahliye için itfaiye aracını beklemeye başladı. Ancak yangına müdahale için gelen Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne ait küçük itfaiye aracında merdiven olmayınca bu defa itfaiyeciler çareyi merdiven boşluğundaki balkona merdiven dayamakta buldu. Ancak bu merdiven üst katlara yetişmeyince bu defa bölgeye büyük araç istendi. Yangından yaklaşık 15 dakika sonra olay yerine gelen büyük itfaiye aracının merdiveni ile vatandaşlar tahliye edilmeye başlandı. Bu sırada olay yerine gelen Afyonkarahisar Belediyesi'ne ait sepetli bir araçta tahliye çalışmasına katıldı. Bölgede tahliye çalışması sürüyor.

Yangın sebebi ile 4. kattan atlayan bir kadınla dumandan etkilenen 5 kişi yaralandı. Tahliye edilen aileler ve çocuklarının ise ambulansa bindirildiklerinde dahi büyük korku yaşamaları dikkatlerden kaçmadı. - AFYONKARAHİSAR

5 katlı binada çıkan yangında can pazarı yaşandı
5 katlı binada çıkan yangında can pazarı yaşandı
5 katlı binada çıkan yangında can pazarı yaşandı
5 katlı binada çıkan yangında can pazarı yaşandı
5 katlı binada çıkan yangında can pazarı yaşandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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