5 KATLI BİNADA ÇIKAN YANGINDA ANNE VE KIZI AÇILAN BATTANİYEYE ATLAYARAK KURTULDU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

5 KATLI BİNADA ÇIKAN YANGINDA ANNE VE KIZI AÇILAN BATTANİYEYE ATLAYARAK KURTULDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da 5 katlı bir binanın bodrumunda çıkan yangında merdiven boşluğuna dolan duman nedeniyle dışarı çıkamayan ve ekiplerin gelmesini beklerken panikleyen Sultan Gümüş'ün kızı 2 yaşındaki Sultan Asel Gümüş'ü 5'inci kattan, aşağıda komşuların açtığı battaniyeye bıraktığı anlar...

Afyonkarahisar'da 5 katlı bir binanın bodrumunda çıkan yangında merdiven boşluğuna dolan duman nedeniyle dışarı çıkamayan ve ekiplerin gelmesini beklerken panikleyen Sultan Gümüş'ün kızı 2 yaşındaki Sultan Asel Gümüş'ü 5'inci kattan, aşağıda komşuların açtığı battaniyeye bıraktığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde duman çıkan pencereden çocuğunu sarkıtan Sultan Gümüş'ün bir süre bekledikten sonra, çocuğu çevredekilerin bağrışları arasında boşluğa bıraktığı anlar yer aldı. Kendisi de aynı şekilde battaniyenin üzerine atlayıp, ağır yaralanan Sultan Gümüş'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Sultan Gümüş'ün atlama anları ise kamerada yer almadı.

'BATTANİYEYİ GERDİK ÇOCUĞU ATTI, TUTTUK'

Olayın görgü tanıklarından Ömer Caymaz, "Bir anda baktım ses geliyor. Dedim 'gireyim şuraya?, baktım alev çoğalınca, duman çoğalınca giremedim. Dışarıdan müdahale etmeye çalıştık. Şuraya battaniyeyi serdik, yukarıdan çocuğu atsın diye. Battaniyeyi gerdik çocuğu attı, tuttuk. Annesi de atlamak istedi, atladı. Tabii ki o da battaniyeye vurdu ama biraz hızlı atladığı için yere vurmuş oldu. Hızlı atlayınca dışarı sarktı" dedi.

'KATLARDA OLAN VATANDAŞLARIMIZ VARDI'

Gazeteciler Sitesi'nin yöneticisi olan Ayhan Duymuş da olaya ilişkin gördüklerini anlattı. Sultan Gümüş'ün 5. kattan atlaması sonrası olay yerine geldiğini kaydeden Ayhan Duymuş, "Biz itfaiyecilerle beraber bodrumun yangın olan kısmına gittik. Orada alevler yükseldiğini gördük. Hatta orada itfaiyecinin biri rahatsızlandı, dışarı çıkartıldı. Olaya müdahale edildi. Yarım saat içinde yangın söndürüldü. Sonra biz artık katlara koştuk, evlerde olan vatandaşımız var mı diye. Katlarda olan vatandaşlarımız vardı. Onları itfaiyeyle aşağıdan çıkardık" diye konuştu.

5 KATLI BİNADA ÇIKAN YANGINDA ANNE VE KIZI AÇILAN BATTANİYEYE ATLAYARAK KURTULDU
5 KATLI BİNADA ÇIKAN YANGINDA ANNE VE KIZI AÇILAN BATTANİYEYE ATLAYARAK KURTULDU
5 KATLI BİNADA ÇIKAN YANGINDA ANNE VE KIZI AÇILAN BATTANİYEYE ATLAYARAK KURTULDU
5 KATLI BİNADA ÇIKAN YANGINDA ANNE VE KIZI AÇILAN BATTANİYEYE ATLAYARAK KURTULDU
5 KATLI BİNADA ÇIKAN YANGINDA ANNE VE KIZI AÇILAN BATTANİYEYE ATLAYARAK KURTULDU
5 KATLI BİNADA ÇIKAN YANGINDA ANNE VE KIZI AÇILAN BATTANİYEYE ATLAYARAK KURTULDU
5 KATLI BİNADA ÇIKAN YANGINDA ANNE VE KIZI AÇILAN BATTANİYEYE ATLAYARAK KURTULDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haber... Kuzey Makedonya'da Kovid-19 hastalarının tedavi edildiği merkezdeki yangında 10 kişi öldü
Son dakika haber... Kuzey Makedonya'da Kovid-19 hastalarının tedavi edildiği merkezdeki yangında 10 kişi öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Münir Özkul Hande Erçel Derya Baykal Derya Şensoy
Spor Marcao Şenol Güneş Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
5 KATLI BİNADA ÇIKAN YANGINDA ANNE VE KIZI AÇILAN BATTANİYEYE ATLAYARAK KURTULDU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 21:42:46. #1.15#

title