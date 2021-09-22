Son Dakika | 5 katlı binada çatı yangını çıktı, Gürsel Aksel Stadı duman altında kaldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | 5 katlı binada çatı yangını çıktı, Gürsel Aksel Stadı duman altında kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre İzmir'in Konak ilçesinde 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın sonrası gökyüzünü kara dumanlar kaplarken, yangında maddi hasar meydana geldi.

İZMİR (İHA) - İzmir'in Konak ilçesinde 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın sonrası gökyüzünü kara dumanlar kaplarken, yangında maddi hasar meydana geldi. Yakınlarda bulunan Gürsel Aksel Stadı ise duman altında kalırken, bu esnada son dakikaları oynanan Göztepe ile Hatayspor arasındaki müsabaka güçlükle tamamlandı.

Yangın, akşam saatlerinde Mehmet Ali Akman Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binada meydana geldi. Binanın çatı katından yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, polis ise çevrede güvenlik önlemleri aldı.

GÜRSEL AKSEL STADI DUMAN ALTINDA KALDI

Adrese gelen itfaiye ekiplerince yangına kısa sürede müdahale başlarken, gökyüzünü kara dumanlar kapladı. Yangın adresine yakın noktada Göztepe ile Hatayspor arasında son dakikaları oynanan maçta, Gürsel Aksel Stadı duman altında kaldı. Müsabakanın son dakikaları güçlükle tamamlanırken, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Öte yandan, binada oturan vatandaşlar evlerinden dışarıya çıkarlarken, maddi hasarın meydana geldiği yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

(Ali İhsan Çiftçi - Mustafa İç/İHA)

Son Dakika | 5 katlı binada çatı yangını çıktı, Gürsel Aksel Stadı duman altında kaldı

Son Dakika | 5 katlı binada çatı yangını çıktı, Gürsel Aksel Stadı duman altında kaldı

Son Dakika | 5 katlı binada çatı yangını çıktı, Gürsel Aksel Stadı duman altında kaldı

Son Dakika | 5 katlı binada çatı yangını çıktı, Gürsel Aksel Stadı duman altında kaldı

Son Dakika | 5 katlı binada çatı yangını çıktı, Gürsel Aksel Stadı duman altında kaldı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Şile'de fabrika yangını

Şile'de fabrika yangını

 Şile'de fabrika yangını

Şile'de fabrika yangını

 Şile'de fabrika yangını

Şile'de fabrika yangını
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Göksel Gülşen Düm Tek Tek Ebru Gündeş
Spor Marcao Balotelli Alex Teixeira Mario Balotelli Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Sultan Selim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son Dakika | 5 katlı binada çatı yangını çıktı, Gürsel Aksel Stadı duman altında kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 00:10:38. #1.11#