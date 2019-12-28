: 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın korkuttu

28.12.2019 23:50 | Son Güncelleme: 29.12.2019 00:06

Rize'nin Pazar ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Hamidiye Köyü Sahil mevkiinde 5 katlı bir apartmanın ahşap çatı katında baca tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangını gören çevre sakinleri itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Kaçkar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sonucu çatı katı kullanılamaz hale geldi.

(Hızır Tonyalı/İHA)

Kaynak: İHA

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