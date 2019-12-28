5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın korkuttu
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5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın korkuttu

Rize'nin Pazar ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

28.12.2019 23:30 | Son Güncelleme: 28.12.2019 23:35
5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın korkuttu

'nin Pazar ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Hamidiye Köyü Sahil mevkiinde 5 katlı bir apartmanın ahşap çatı katında baca tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangını gören çevre sakinleri itfaiyeye verdi. Olay yerine gelen Kaçkar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sonucu çatı katı kullanılamaz hale geldi. - RİZE

Kaynak: İHA
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