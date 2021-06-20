Son dakika haber... 5 katlı apartmanda yangın paniği: 1'i bebek 3'ü çocuk, 12 kişi böyle kurtarıldı

Son dakika haberlerine göre 5 katlı apartmanda yangın paniği: 1'i bebek 3'ü çocuk, 12 kişi böyle kurtarıldı Bursa'da bir dairenin bodrum katından çıkan yangın nedeniyle duman dolan 5 katlı apartmanda mahsur kalan 1'i bebek, 3'çü çocuk 12 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.