10.09.2019 17:42

5 katlı apartmanda geniz yakan koku paniği

Konya'da 5 katlı apartman, geniz yakan koku nedeniyle tahliye edildi. İnceleme yapan AFAD'ın KBRN ekipleri kokunun apartman koridorlarına sıkılmış biber gazı kaynaklı olabileceği üzerinde duruyor.

Olay, saat 15.30 sıralarında Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Gufran Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Keskin ve geniz yakan koku nedeniyle apartman sakinleri, panikleyerek binayı tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve doğal gaz görevlileri geldi. Yapılan incelemede apartmandaki kokunun doğal gaz kaynaklı olmadığı belirlendi. Bunun üzerine AFAD'ın KBRN ekipleri apartmana sevk edildi. Ekipler ölçüm cihazlarıyla yaptıkları incelemede hiçbir bulguya rastlayamadı. Apartmandaki kokunun koridorlara sıkılmış biber gazı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA