5 katlı apartman, 23 Nisan için bayraklarla süslendi SİVAS'ta 5 katlı apartmanda oturanlar, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında evden çıkamayan çocukları için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı binayı süsleyerek kutladı.

SİVAS'ta 5 katlı apartmanda oturanlar, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında evden çıkamayan çocukları için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı binayı süsleyerek kutladı. Balkonlardan coşku içinde 23 Nisan'ı kutlayan çocuklar mutluluk yaşarken, binanın görüntüsü de ilgiyle karşılandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın gelmesine rağmen yeni tip koronavirüs (covid-19) önlemleri kapsamında evlerinden çıkamayan çocuklar için kent merkezindeki bir apartmanda özel kutlama yapıldı. Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki 5 katlı Kudret Erbaş Apartmanı sakinleri el birliğiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenledi. Apartman sakinlerinden Kadir Erbaş (32), çoğu kreşte eğitim gören çocuklar için apartmanı süsledi. Komşularıyla görüşen Erbaş, apartmana öncelikle dev bir Türk bayrağı astı. Daha sonra apartmanın balkonlarını balonlar ve süslerle donatan Erbaş, '23 Nisan Kutlu Olsun' yazılarını ilave etti. Ayrıca 'Evde kal Sivas' ve 'Hayat eve sığar' yazılı sosyal mesajlar da eklendi. Apartmanın süslenmesinin ardından çocuklar balkona çıkarak 23 Nisan'ı doyasıya kutladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı anlatan şarkıların da çalındığı kutlama drone ile de havadan da görüntülendi. Kutlama çevredekiler tarafından ilgi gördü.

'GÜZEL BİR PROGRAM YAPTIK, ÇOCUKLARIMIZ EĞLENDİ'Salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklarını eğlendirmek için böyle bir etkinlik yaptıklarını belirten Kadir Erbaş, "Virüs nedeniyle okullar kapandı. Çocuklarımızın çoğu da kreşe gidiyor. Hemen hemen hepsi kreş öğrencisi. Çocuklarımız okullarından geri kalmasın diye evde değişik etkinlikler yapıyorduk. Komşularımızla oturup düşündük ve böyle bir etkinlik yapalım dedik. Binayı komple süsledik. Okulda yapacakları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamasını evde hazırladık. Hem çocuklarımız eğlendi, hem de komşularımız eğlendi. Çevredeki binalardan da destek alıp güzel bir program yaptık. Süslemelerin içinde ayrıca sosyal mesajlar da vermek istedik. Vatandaşların evde kalmaları için 'Evde kal Sivas', 'Hayat eve sığar' gibi mesajlar verdik. Ayrıca binayı balonlarla ve bayraklarla da süsledik. Çevredekilerin de çok hoşuna gitti. Herkes bizi destekledi" diye konuştu. 'ÇOK SEVİNDİK, MUTLU OLDUKBinada oturan çocuklardan Sena Kul (12) etkinlikten dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "Evde oturmaktan çok sıkılmıştım. Evimizin balkonunu süsledik, şarkılar söyledik. Etkinlikte bayraklar salladık. Bu yüzden çok mutluyum" dedi. Elif Kul (5) ise "Evde çok canım sıkılıyor, dışarıya çıkamıyorum. Evde çizgi film izliyorum. Kutlama yaptık. Kağıtlara resimler yapıp astık. Çok güzeldi" diye konuştu.

Dışarıya çıkamadıkları için evde 23 Nisan'ı kutlamak istediklerini söyleyen Ahsen Bayyurt (7) ise, "Koronavirüs var diye dışarıya çıkamıyoruz. Biz de balkonları süsledik. 23 Nisan'ı böyle kutladık" dedi.

Kaynak: DHA