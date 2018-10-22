5. Katın Penceresinden İntihar Etmek İstedi

5. katın penceresinden intihar etmek istedi

SAMSUN - Samsun'un Alaçam ilçesinde bunalıma giren 35 yaşındaki bir kadın, apartmanın 5. katında intihar girişiminde bulundu.

Olay, Alaçam ilçesi Bafra Caddesi üzerinde bulunan Anneler Parkı karşısında 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 yaşındaki S.T. girdiği bunalım sonucu 5. kattaki evin penceresine çıkarak intihar etmek istedi. Olay yerine kısa sürede gelen polis ve 112 ekipleri ile birlikte Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri güvenlik önlemleri alarak yerde branda açtı. Uzun süre yapılan görüşmeler sonucunda ikna edilen kadın, bulunduğu yerden indirilerek 112 ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.