5. katın balkonundan düşen 1 yaşındaki Öykü, gözyaşları arasında toprağa verildi
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5. katın balkonundan düşen 1 yaşındaki Öykü, gözyaşları arasında toprağa verildi

5. katın balkonundan düşen 1 yaşındaki Öykü, gözyaşları arasında toprağa verildi
04.05.2020 18:49 | Son Güncelleme: 04.05.2020 18:50

5. katın balkonundan düşen 1 yaşındaki Öykü, gözyaşları arasında toprağa verildi -1 yaşındaki Öykü'ye acı veda Bursa'nın İnegöl İlçesinde 5. katın balkonundan düşerek ağır yaralanan 1 yaşındaki Öykü gözyaşları arasında toprağa verildi.

5. katın balkonundan düşen 1 yaşındaki Öykü, gözyaşları arasında toprağa verildi

-1 yaşındaki Öykü'ye acı veda

BURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesinde 5. katın balkonundan düşerek ağır yaralanan 1 yaşındaki Öykü gözyaşları arasında toprağa verildi.

Alınan bilgiye göre, olay Kemalpaşa mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre 1 yaşındaki Öykü Ü. balkonda oyun oynadığı sırada 5. kattan aşağı düştü. Ağır yaralanan Öykü bebek ailesi tarafından özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan minik bebek daha sonra Bursa Yüksek ihtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ne sevk edildi. İki gündür Bursa'da tedavi altında olan minik Öykü'den acı haber geldi.

Bugün hayatını kaybeden 1 yaşındaki çocuk gözyaşları arasında İnegöl'de toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

5. katın balkonundan düşen 1 yaşındaki Öykü, gözyaşları arasında toprağa verildi

Kaynak: İHA

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