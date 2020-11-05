5 Kasım MasterChef yemekleri! Sodalı ekmek nasıl yapılır? İrlanda mutfağı sodalı ekmek tarifi, malzemeleri
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5 Kasım MasterChef yemekleri! Sodalı ekmek nasıl yapılır? İrlanda mutfağı sodalı ekmek tarifi, malzemeleri

05.11.2020 21:07 | Son Güncelleme: 05.11.2020 21:13
5 Kasım MasterChef yemekleri! Sodalı ekmek nasıl yapılır? İrlanda mutfağı sodalı ekmek tarifi, malzemeleri

Masterchef'te bugün 5 Kasım Perşembe günü İrlanda yemekleri yapılıyor. İrlanda usulü sodalı ekmek nasıl yapılır? Sodalı ekmek püf noktaları nelerdir? İrlanda mutfağı sodalı ekmek tarifi, malzemeleri nelerdir?

MasterChef 2020'de haftanın ilk dokunulmazlık oyunu bu akşam ekrana geldi ve Kırmızı takım kaptanı Serhat'ın belirlediği "İrlanda Menüsü" akşama damgasını vurdu. Yarışmacıların birbirinden farklı lezzetleri hazırlamak için verdiği mücadelenin ardından yarışmanın sıkı takipçileri 5 Kasım MasterChef 2020'de takımların hazırladığı İrlanda usulü sodalı ekmek tarifini araştırmaya başladı! İşte, 5 Kasım MasterChef 2020 İrlanda usulü sodalı ekmek tarifi, malzemeleri ve yapılışı…

SODALI EKMEK MALZEMELERİ

½ su bardağı şeker

4 su bardağı un

2 çay kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı karbonat

¾ çay kaşığı tuz

150 gram kuru üzüm

1 yemek kaşığı kimyon

2 yumurta (az çırpılmış)

1 su bardağı ayran

1 su bardağı ekşi krema

5 Kasım MasterChef yemekleri! Sodalı ekmek nasıl yapılır? İrlanda mutfağı sodalı ekmek tarifi, malzemeleri

İRLANDA MUTFAĞI SODALI EKMEK NASIL YAPILIR?

  • Fırınınızı önceden 175°C'ye ısıtın ve pişirme kabınızı yağlayın. Bir karıştırma kabında un, şeker, kabartma tozu karbonat, tuz, kuru üzüm ve kimyonu karıştırın. Küçük bir kapta yumurta, ayran ve ekşi kremayı karıştırın.
  • Ununuz hamur kıvamına gelene kadar sıvı karışımı ile karıştırın. Hamurunuzu yapışkan kıvamda olana kadar yoğurun ve ardından pişirme kabına koyun.
  • Fırına vermeden önce ekmeğinizin üstünde kesikler oluşturun.
  • 1 saat 15 dakika boyunca fırında pişirin ve üzerine bir yemek kaşığı un serperek servis edin.

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