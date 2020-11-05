5 Kasım MasterChef yemekleri! Karnabahar çorbası nasıl yapılır? Dana füme etli karnabahar çorbası tarifi, malzemeleri
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5 Kasım MasterChef yemekleri! Karnabahar çorbası nasıl yapılır? Dana füme etli karnabahar çorbası tarifi, malzemeleri

05.11.2020 20:59 | Son Güncelleme: 05.11.2020 21:09
5 Kasım MasterChef yemekleri! Karnabahar çorbası nasıl yapılır? Dana füme etli karnabahar çorbası tarifi, malzemeleri

Masterchef'te bugün 5 Kasım Perşembe günü İrlanda yemekleri yapılıyor. Karnabahar çorbası nasıl yapılır? Dana füme etli karnabahar çorbası nasıl yapılır? Dana füme etli karnabahar çorbası malzemeleri nelerdir?

MasterChef 2020'de haftanın ilk dokunulmazlık oyunu bu akşam ekrana geldi ve Kırmızı takım kaptanı Serhat'ın belirlediği "İrlanda Menüsü" akşama damgasını vurdu. Yarışmacıların birbirinden farklı lezzetleri hazırlamak için verdiği mücadelenin ardından yarışmanın sıkı takipçileri 5 Kasım MasterChef 2020'de takımların hazırladığı karnabahar çorbasının tarifini araştırmaya başladı! İşte, 5 Kasım MasterChef 2020 karnabahar çorbası tarifi, malzemeleri ve yapılışı…

KARNABAHAR ÇORBASI MALZEMELERİ

1 adet küçük boy karnabahar

1 adet orta boy patates

1 adet orta boy kuru soğan

2 adet kereviz sapı

3 yemek kaşığı zeytinyağı

4 su bardağı sıcak et suyu

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

1,5 su bardağı süt

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

Servisi için:

1/4 demet dereotu

1 su bardağı kruton (fırınlanmış ekmek küpleri)

5 Kasım MasterChef yemekleri! Karnabahar çorbası nasıl yapılır? Dana füme etli karnabahar çorbası tarifi, malzemeleri

DANA FÜME ETLİ KARNABAHAR ÇORBASI NASIL YAPILIR?

  • Kök kısmını kestikten sonra çiçeklerine ayırdığınız karnabaharların sap kısımlarını kısaltın. Bol suda yıkadıktan sonra fazla sularını süzdürün ve kabuklarını soyduğunuz patates ve kuru soğanı iri parçalar halinde kesin. Kereviz sapını ince ince doğrayın.
  • Zeytinyağını geniş bir tencerede kızdırdıktan sonra karnabahar, patates, kuru soğan ve kereviz sapı parçalarını hafif bir renk alana kadar soteleyin.
  • Sotelenen sebzelere sıcak et suyunu katıp orta ateşte 20-25 dakika kadar haşlayın.
  • Çorbaya kıvam ve lezzet verecek terbiye karışımı için; tereyağını ayrı bir sos tenceresinde eritin. Unu katıp kokusu çıkana kadar kısık ateşte kavurun.
  • Soğuk sütü azar azar katıp, topaklanmaması için bir çırpıcı yardımıyla sürekli karıştırdıktan sonra kıvam alan sosu ocaktan alın.
  • Karnabahar ağırlıklı olmak üzere et suyunda haşlanan sebzelere hazırladığınız sos karışımını ekleyin.
  • Son olarak, tuz ve taze çekilmiş tane karabiber eklediğiniz karnabahar çorbasını, kısık ateşte 5 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alın.
  • Pürüzsüz bir kıvam alması için blenderdan geçirdiğiniz çorbayı sıcak olarak servis edin.
  • Dereotuyla süsleyerek sevdiklerinizle paylaşın, afiyet olsun...

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