5 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
MasterChef yeni bölümüyle ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 5 Kasım bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? 5 Kasım MasterChef Türkiye dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef takımları! MasterChef Türkiye potada kimler var? 5 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
Masterchef'te haftanın düello oyunu Pazartesi gününde oynanmıştı. Salı günü ise Büyük Ödül için kıyasıya mücadele verildi! Peki, 5 Kasım 2020 tarihinde ekranlara gelen MasterChef'te neler oldu? MasterChef dokunulmazlığı kim aldı?
MASTERCHEF 5 KASIM DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
1. Karnabahar Çorbası - kırmızı takım
2. İrlanda Usulü Soda Ekmeği Ve Deviled Egg - kırmızı
3. Cottage Pie - mavi takım
4. Ballı Hardallı Tavuk Ve Colecannon - mavi takım
5. İrlanda Usulü Elmalı Kek Ve Custard Sos - kırmızı takım
Kırmızı takım, avantajını kullandı ve bireysel dokunulmazlık için yarışacak olan takım oldu.
5 KASIM MASTERCHEF TAKIMLARI
Mavi takım kaptanı : Emir
Mavi takım üyeleri :
Furkan
Esra
Eray
Ayyüce
Sefa
Kırmızı takım kaptanı : Serhat
Kırmızı takım üyeleri :
Barbaros
Uğur
Özgül
Ebru
5 KASIM MASTERCHEF POTAYA GİREN İSİMLER HANGİLERİ?
Potaya giren ilk isim bu akşam belli olacak!