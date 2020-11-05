5 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
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5 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

05.11.2020 22:28 | Son Güncelleme: 05.11.2020 22:34
5 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

MasterChef yeni bölümüyle ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 5 Kasım bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? 5 Kasım MasterChef Türkiye dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef takımları! MasterChef Türkiye potada kimler var? 5 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Masterchef'te haftanın düello oyunu Pazartesi gününde oynanmıştı. Salı günü ise Büyük Ödül için kıyasıya mücadele verildi! Peki, 5 Kasım 2020 tarihinde ekranlara gelen MasterChef'te neler oldu? MasterChef dokunulmazlığı kim aldı?

MASTERCHEF 5 KASIM DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

1. Karnabahar Çorbası - kırmızı takım

2. İrlanda Usulü Soda Ekmeği Ve Deviled Egg - kırmızı

3. Cottage Pie - mavi takım

4. Ballı Hardallı Tavuk Ve Colecannon - mavi takım

5. İrlanda Usulü Elmalı Kek Ve Custard Sos - kırmızı takım

Kırmızı takım, avantajını kullandı ve bireysel dokunulmazlık için yarışacak olan takım oldu.

5 KASIM MASTERCHEF TAKIMLARI

Mavi takım kaptanı : Emir

Mavi takım üyeleri :

Furkan

Esra

Eray

Ayyüce

Sefa

Kırmızı takım kaptanı : Serhat

Kırmızı takım üyeleri :

Barbaros

Uğur

Özgül

Ebru

5 KASIM MASTERCHEF POTAYA GİREN İSİMLER HANGİLERİ?

Potaya giren ilk isim bu akşam belli olacak!

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