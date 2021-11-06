5 Kasım 2021 Haberleri
5 Kasım 2021 Manşet Haberleri.
- Eski MİT'çi Mehmet Eymür'den işkence itirafları: Zaman zaman yanlışlar yapmış olabilirim
- İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a kanser teşhisi konuldu iddiası
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Palet Türk Müziği İlkokulu'nun açılışında çocuklarla birlikte şarkı söyledi
- Astsubay, boşanma avukatının ofisinde kendini vurdu
- Süleyman Soylu: İstanbul seçimini kaybettiğimizde ağladım
- Türkkan'ın küfür ettiği şehit ağabeyi Gümren, Meral Akşener ve Lütfü Türkkan'a seslendi
- Süper Lig maçında inanılmaz hata! Maçı erken bitiren hakem, futbolcuları duştan sahaya geri çağırdı
- İstanbul'a çöken sis kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı
- Çekilen aracını 2 yıl sonra geri alan adam, gerçeği şasi numarasını kontrol edince anladı
- Lütfü Türkkan'ın ağır küfrüne AK Parti'den ilk yorum: Bu asla affedilmeyecek bir çirkinlik
- İstanbulspor - Menemenspor maçı yoğun sis nedeniyle ertelendi
- Vatandaşa sinkaflı sözler sarf eden Lütfü Türkkan'ın yıllar önceki küfür paylaşımı yeniden gündem oldu
- Saklandığı evde yakalanan şahıs, elektrik tellerine tutunarak kaçmaya çalıştı: Ben kuşum
- Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul Valisi Yerlikaya'ya övgü: Başımızın üstünde yeri var
- Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge bekleyenleri heyecanlandıracak sözler: Toplu Sözleşme metnine koyduk
- Son Dakika: Türkiye'de 5 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 198 kişi vefat etti, 28 bin 193 yeni vaka tespit edildi
- Yaralamadan gözaltına alınan şüpheli, 2 askerimizi şehit ettiğini ve bir çocuğu öldürdüğünü itiraf etti
- AK Partili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken seçim açıklaması: Ufukta sandık gözüktü
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sise gömüldü! Boğaz gemi trafiğine kapatıldı
- Kocasının bıçaklayarak öldürdüğü Nursel Taşkın'ın 19 yaşındaki kızı haykırdı: İdam istiyoruz
- Kendisine havlayan köpeğe öfkelenip ateş açan şahıs, 3 kadınla köpeği yaralandı
- Kılıçdaroğlu'dan Türkiye'deki tüm büyükelçiliklere Kanal İstanbul mektubu
- Bakan Soylu'nun tezkere öfkesi dinmiyor: Kılıçdaroğlu bunun hesabını verecek
- Son Dakika: Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın tutuklandı
- Meteoroloji'nin 'sarı kod' ile uyardığı İstanbul'da sis bastırdı, vapur seferleri iptal edildi
- Bakanı Varank'tan Lütfü Türkkan çok sert küfür tepkisi: Ahlaksız
- AK Parti ve CHP'li isimler sokakta karşılaştı, Meclis'teki tartışmaların aksine ortaya renkli görüntüler çıktı
- İYİ Partili Lütfü Türkkan küfür ettiği iddialarını reddetti
- Fenerbahçe'nin güzel yengesi taraftarlarla arayı düzeltti! Paylaşımları dikkat çekti
- Vatandaşlara 'Faturalarınızı öderken zorlanıyor musunuz?' diye soruldu, yüzde 80'in yanıtı aynı oldu
- Şehit yakınına sinkaflı küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a tepkiler çığ gibi büyüyor
- Selahattin Demirtaş: Ne benim ne de HDP'nin PKK ile ilişkisi var
- Barış Akarsu'nun annesinin cenazesinde babasından yürekleri dağlayan sözler: Seni çok özlemişti be oğlum
- Son Dakika: A Milli Takımımız'ın kadrosu belli oldu! Formsuz Yusuf kesik yedi, bir sürpriz daha var
- Beşiktaş'ı derinden sallayacak iddia! Sergen Yalçın'dan rahatsız olanlar var
- İYİ Partili Türkkan'dan şehit yakını olduğunu söyleyen vatandaşa sinkaflı küfür
- Meteoroloji'den İstanbul dahil 8 ile 'Sarı' kodlu sis uyarısı
- Fenerbahçeliler 2008 yılına gitti! Mert Hakan ve Alex'ten duygusal mesaj
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Randevu alamıyoruz' diyen vatandaşa yanıt: Yanında doktor var, ona sor
- Koronavirüs hapının başarı oranı açıklandı! Hastaneye yatışları ve ölümleri yüzde 89 oranında düşürüyor
#Korona tablosundaki oranların artışının nedeni sizce nedir? ?? #Covid #VakaSayısı— Haberler (@Haberler) November 4, 2021
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