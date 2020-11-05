5 Kasım 2020 MasterChef yemekleri İrlanda mönüsü! İrlanda mutfağında neler var? İrlanda yemekleri
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5 Kasım 2020 MasterChef yemekleri İrlanda mönüsü! İrlanda mutfağında neler var? İrlanda yemekleri

05.11.2020 21:44 | Son Güncelleme: 05.11.2020 21:54
5 Kasım 2020 MasterChef yemekleri İrlanda mönüsü! İrlanda mutfağında neler var? İrlanda yemekleri

2020 5 Kasım MasterChef yemekleri! Masterchef'te bugün 5 Kasım Perşembe günü İrlanda yemekleri yapılıyor. 5 Kasım'da hangi yemekler yapıldı? Dana füme etli karnabahar çorbası tarifi, İrlanda usulü sodalı ekmek tarifi, Cottage Pie tarifi, Colcannon nasıl yapılır? Deviled Egg nasıl yapılır? İrlanda usulü elmalı kek ve custrad sos nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye'de bu hafta ilk defa oynanan ödül oyunu, yarışmacılar ve izleyicilerde ayrı bir heyecan yaşattı. Ödül oyunu, iki turdan oluşuyordu. İlk turda şefler, takımlardan başlangıç, ana yemek ve tatlıdan oluşan yaratıcı üç yemek istedi. Kaptanlar, ne yapacaklarına karar verdikten sonra market alışverişi yaptı. Ve bu yemeklerin yapımı için bir saat süre verildi.

5 KASIM MASTERCHEF YEMEKLERİ | İRLANDA MUTFAĞI YEMEKLERİ

1. Karnabahar Çorbası

2. İrlanda Usulü Soda Ekmeği Ve Deviled Egg

3. Cottage Pie Malzemeler

4. Ballı Hardallı Tavuk Ve Colcannon

5. İrlanda Usulü Elmalı Kek Ve Custard Sos

MASTERCHEF 12. HAFTANIN TAKIMLARI NASIL OLUŞTU?

Kaptanlık oyununu kazanarak Mavi takım kaptanı olan Emir ile onun seçimi ile Kırmızı takım kaptanı olan Serhat, tek tek yarışmacıları seçerek bu haftanın takımlarını oluşturdu. İşte 12. haftanın takımları…

MAVİ TAKIM: Kaptan Emir, Furkan, Esra, Eray, Ayyüce, Sefa

KIRMIZI TAKIM: Serhat, Barbaros, Uğur, Özgül, Ebru

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