"5. Karaova Bağbozumu Şenliği" başladı

06.09.2019 22:04

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen Karaova Bağbozumu Şenliği, renkli görüntülerle başladı.

Bodrum Belediyesinin destekleriyle Karaova Derneğince düzenlenen şenlik kapsamında, belediye meydanında keşkek kazanının altının ateşlenmesinin ardından kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Kumbahçe Meydanı'nda toplanan kalabalık, davul zurna eşliğinde, Cumhuriyet Caddesi'nden meydana ulaştı. Yürüyüşte yöresel kıyafetli katılımcılar, yöresel oyunlar oynadı.

Hilmi Uran Meydanı'nda ise Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Karaova-Der Başkanı Ali Öztürk'ün karşılıklı zeybek oynaması turistlerin yoğun ilgisini çekti.

Kortej yürüyüşü sırasında, yoldan geçen turistlere ve esnafa sepetlerle Karaova bağlarının üzümü ikram edildi.

Belediye Meydanı'na ulaşan kalabalık, keşkek kazanının etrafında toplandı. Öztürk, burada katılımcılara ve meydandan geçen vatandaşlara keşkek ikram etti.

Resmi açılışı yarın Mumcular Mahallesi'nde yapılacak şenlik kapsamında, yemek yarışmaları, yöresel lezzetler tadılacak, konserler düzenlenecek.

Kaynak: AA