"5. Kara Hafta İstanbul Festivali" açılış ve ödül gecesi

21.11.2019 22:28 | Son Güncelleme: 21.11.2019 22:28

Her yıl polisiye romanın ünlü isimlerini ağırlayan "5. Kara Hafta İstanbul Festivali"nin açılışı yapıldı.

DenizBank iş birliği ve Storytel desteğiyle "Sir Alfred Hitchcock" temasıyla düzenlenen festivalin Pera Palace Hotel'deki açılış töreninde, bu yıl ilk kez "Polisiye Öykü Yarışması Ödülleri" verildi.

Açılışta konuşan Festival Komite Başkanı yazar Ahmet Ümit, etkinliğin İstanbul'un önde gelen kültür sanat organizasyonlarından biri olduğunu söyledi.

Ümit, polisiye tutkunlarını festivale beklediklerini aktararak, "Yıllardır hep söylediğimiz gibi, 'İyi polisiye iyi edebiyattır.' anlayışıyla bu önemli organizasyona başlıyoruz. Bu yıl da yine yurt içi ve yurt dışından çok kıymetli yazarların katılımı ve Sir Alfred Hitchcock temasıyla festivalimizi gerçekleştireceğiz." dedi.

Bu tarz yarışmaların artık Türkiye'de polisiye romanın rüşdünü ispat etmeden daha ileriye doğru gittiğini gösterdiğini vurgulayan Ümit, "Kazanan bütün arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. Sizlerle beraber polisiyenin bayrağı Türkiye'de ve dünyada en yükseklerde dalgalanacak." diye konuştu.

Toplam 140'dan fazla başvurunun yapıldığı yarışmada "İmkansız Dedektif" eseriyle birinci seçilen Gurur Güneş, ödülünü Ahmet Ümit'in elinden aldı.

Çevirmen Ali Cevat Akkoyunlu'ya "Onur Ödülü" takdim edilen törende, DenizBank Kültür Sanat Danışmanı Perihan Yücel'e yazar Doğan Hızlan, Goethe-lnstitut İstanbul Müdürü Reimar Volker'a da Pera Palace Hotel Müdürü Murat Eti tarafından plaket verildi.

Ayrıca yarışmada dereceye giren ilk 9 eserin, Vapur Kitap tarafından basılacağı açıklandı.

Festival ünlü isimleri ağırlıyor

Komitesinde Ahmet Ümit'in yanı sıra Doğan Hızlan, Adnan Özer, Metin Celal gibi Türk edebiyatının önemli isimlerini bulunduran "5. Kara Hafta İstanbul Festivali", Michael Katz Krefeld, Petros Markaris, Teresa Solana, Elçin Poyrazlar ve Algan Sezgintüredi gibi isimleri ağırlayacak.

Festivalde "Alfred Hitchcock 120 Yaşında", "Polisiyede Sinema, Sinemada Polisiye", "Sıradışı Katiller ve Dedektifler" ve "Kuzey Avrupa Polisiyeleri" gibi başlıklar, iki gün boyunca farklı oturumlarda konuşulacak.

Kaynak: AA