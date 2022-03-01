5 kadın mühendis adayı, 6 saat uçabilen görünmez İHA tasarladı

TÜRK Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde öğrenim gören 5 kadın mühendis adayı, orman yangınlarının tespiti ve sınır güvenliğinde kullanılabilecek, 6 saat havada kalabilen ve şeffaf yapısı ile uzaktan fark edilemeyen insansız hava aracı (İHA) tasarladı. Öğrenciler, içi helyum gazı dolu balonla 6 saat uçabilen ve PVC (polivinil klorür) maddesiyle görünmez hale getirilen İHA ile Teknofest 2022'ye katılacak.

THK Üniversitesi Makine Mühendisliği 2'nci sınıf öğrencileri Rabia Tuana Atak, Şeymanur Sırtlı, Elektrik Elektronik Mühendisliği 2'nci sınıf öğrencisi Beyza Nur Büyükyaprak, Mekatronik Mühendisliği 3'üncü sınıf öğrencisi Duygu Nur Kibar, Bilgisiyar Mühendisliği 2'nci sınıf öğrencisi Ümmühan Şahin'den oluşan 'Burlas' takımı, orman yangınlarının tespiti ve sınır güvenliğinde kullanabilecek hibrit-İHA tasarladı. Pilin dışında içi helyum gazıyla dolu balonla desteklenen İHA, en fazla 55 dakika havada kalabilen standart İHA'ların aksine 6 saat uçabiliyor. İHA, açık hedef olmasının önüne geçilmesi için de PVC (polivinil klorür) maddesiyle görünmez hale getirilerek, yapısı şeffaf olarak tasarlandı. 6 saat uçabilen İHA, uzun süre ormanı gözetleyerek, yangınları tespit edebilecek. İHA, özellikle sınır güvenliğinde görev yaparken şeffaf yapısı ile açık hedef haline gelmekten de kurtulacak. Öğrenciler, 6 saat uçabilen görünmez İHA ile Teknofest 2022'ye katılacak.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi İnsansız Otonomi Sistem Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Mesut Latıfınavıd, Teknofest'e katılacakları 7 projeden olan hibrit-İHA sistemi ile aynı zamanda insansız hava aracı sektörüne katkıda bulunmak istediklerini söyledi. Latıfınavıd, "Elektrikli dronlarda şu an en önemli problemlerden biri uçuş süresinin 30-55 dakika arasında olması. Öğrencilerim bu süreyi 6 saate yükseltmeyi hedefliyorlar. Bu çok büyük bir başarı. Özellikle sınır, orman, afet kontrolü gözetiminde çok büyük katkıda bulunmayı planlıyorlar. 6 saat uçuş süresini elektrikli dronelarla sağlamak. Bu süre hibrit, balon, multikopter dronla birlikte gerçekleşecektir. En önemli fark uzun uçuş süresi" diye konuştu.