5. Kademe Kick Boks Teknik Direktör Kursu, Osmaniye'de düzenlenecek

5. Kademe Kick Boks Teknik Direktör Kursu'nun 20-29 Mart tarihlerinde Osmaniye'de gerçekleştirileceği duyuruldu.

Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamada, 2021 yılı faaliyet programında yer alan kursun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, "Kurs için kayıtlar e-devlet üzerinden yapılacak olup, son kayıt tarihi 15 Mart Pazartesi günüdür. Başvurular Spor Bilgi Sistemi modülü içerisinde 'kurs başvurusu' olarak yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu