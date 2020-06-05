5. İtibar Yönetimi Konferansı, Türksat desteğiyle düzenleniyor
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5. İtibar Yönetimi Konferansı, Türksat desteğiyle düzenleniyor

İtibar Yönetimi Enstitüsü tarafından bu yıl beşinci kez düzenlenen İtibar Yönetimi Konferansı, Türksat'ın iletişim sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

5. İtibar Yönetimi Konferansı, Türksat desteğiyle düzenleniyor
05.06.2020 09:53 | Son Güncelleme: 05.06.2020 09:53

İtibar Yönetimi Enstitüsü tarafından bu yıl beşinci kez düzenlenen İtibar Yönetimi Konferansı, Türksat'ın iletişim sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

İtibar yönetimi konusunda farkındalığı artırmak amacıyla 5-13 Haziran 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan konferans, ünlü iletişimci Ali Saydam'ın ve İtibar Yönetimi Enstitüsü Başkanı Orhan Samast'ın açılış konuşmalarıyla başlayacak. Alanında uzman çok sayıda kamu yöneticisi, akademisyen ve özel sektör temsilcisinin konuşmacı olarak yer alacağı konferansın 11 Haziran 2020 tarihinde saat 17.00-18.00'deki oturumunda Türksat Genel Müdürü Cenk Şen, "Stratejik Teknoloji Altyapıları ve Kurumsal İtibar" başlıklı bir konuşma yapacak.

Konferans, Türksat Youtube ve Türksat tanıtım kanallarında

İtibar yönetimi, ülke itibarı, itibar ekonomisi, itibar krizleri, sürdürülebilir itibar, itibar ve yeni medya gibi çok sayıda konunun ele alınacağı konferans, Türksat Youtube ve Türksat tanıtım kanallarından canlı olarak yayınlanacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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