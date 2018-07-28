5 İtfaiye Aracıyla 4 Çöp Toplama Aracı Hibe Edildi

Böylelikle araç filosunu güçlendiren Büyükşehir, vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunacak.

Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı (UNDP) ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının işbirliğinde hayata geçirilen "Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Sosyal İstikrarın Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında Japonya hükümeti tarafından hibe edilen 5 itfaiye ve 4 çöp toplama aracı, İtfaiye Daire Başkanlığı Şehreküstü yerleşkesinde düzenlenen törenle, Gaziantep Büyükşehir Belediyesine teslim edildi.

ŞAHİN: MUHTAÇ İNSANLARIN ELİNDEN MENFAATSİZ TUTUYORUZ

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, BM ve Japonya'ya duyarlılıkları ve yardımlarından dolayı teşekkür etti.

Türk halkının, her zaman mazlumların yanında olduğunu vurgulayan Şahin, "Dost zor zamanda belli olur. Japon halkının ne kadar dost olduğunu şimdi daha iyi anlıyoruz. Bizler yardıma muhtaç insanların elinden menfaatsiz tutuyoruz. Bu süreçte bize yardım edenlere çok teşekkür ederim" dedi.

SOLLORANO: GAZİANTEPLİLERİN ÇIKAR BEKLEMEDEN, MÜLTECİLERE EV SAHİPLİĞİ YAPMASI ÇOK ETKİLEYİCİ

BM Türkiye Mukim Koordinatörü ve UNDP Mukim Temsilcisi İrena Vojackova Sollorano, Gaziantep'in Türkiye'deki Suriyelilere yaptığı ev sahipliğiyle ilgili olarak, "Gaziantep, Türkiye'de en fazla Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan illerden biridir. Halkın, hiçbir çıkar beklemeden, mültecilere ev sahipliği yapması çok etkileyici. BM olarak, Türkiye'ye yardım konusunda gerekli destekleri vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Japon halkını, proje kapsamında hibe ettiği araçlardan dolayı kutlayan Sollorano, şöyle konuştu: "Böylesi bir etkinliğin parçası olmak bizim için gurur verici. Bu şehre ne zaman gelsem etkileniyorum. Çünkü böylesine fazla insana ev sahipliği yapıp ve bu insanları yük olarak görmeyip onlara hizmet verme anlayışıyla çalışan bir şehir, beni her zaman için çok etkilemiştir. Bunu yaparken gönülleri hep açık ve yüzünde gülümseme ile bunu yapan bir halk görüyoruz burada. Zaten bunun da göstergesi, buraya gelmiş olan mültecilerin kendilerini evinde gibi hissetmesi ve aynı şekilde bu şehre katkı yapmaları."

MİYAJİMA: GAZİANTEP'E MUHTEŞEM BİR TARİH VAR

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima da "Türkiye'ye atanmamın üzerinden 10 ay geçti. Türk halkı, çok nazik ve sıcakkanlıdır, ben burada çok mutluyum. Türkiye ile Japonya'nın, iki devlet tek yürek gibi olduğunu hissediyorum. Bu Gaziantep'e üçüncü gelişim ve burada muhteşem bir tarih var. Baklava ve kebap gibi lezzetli yemeklere sahip. Türkiye, Suriye'den kaçan insanlara her zaman kapılarını açtı, bu büyük ve onurlu bir davranıştır" dedi.

Türkiye ile Japonya'nın dost olduğuna dikkat çeken Miyajima, şunları aktardı: "Türkiye, Suriye krizinin başından bu yana Suriyeli mültecilere kapısını açtı, onları kabul etmekte ve aynı zamanda dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumundadır. Ben bu bağlamda, Türkiye Cumhuriyeti'ni, bitmek tükenmek bilmeyen cömertliği ve kapsamlı desteğinden ötürü tebrik ediyor, kutluyorum. Suriye krizinin sekizinci yılındayız ve artık bu krizde, mültecilere ev sahipliği yapan toplumları desteklemek çok daha büyük bir önem kazanmaya başladı. Esasında bu itfaiye araçları, bizim vermiş olduğumuz desteğin sadece küçük bir parçasını oluşturuyor. Yine de bu şehre büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Japonya halkı, her zaman sizinle birlikte olacak. Gaziantep'in büyük bir hayranıyım."

Konuşmaların ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına 5 itfaiye aracıyla Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına 4 çöp toplama aracının teslim kurdelesi kesildi.